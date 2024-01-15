Україна та Швейцарія готують Глобальний саміт з української "Формули миру": подробиці

Майбутня подія стане початком практичної реалізації української "Формули миру"

У понеділок, 15 січня, стало відомо, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів. З цієї зустрічі й розпочнеться практична реалізація "Формули миру", яку обговорювали, зокрема, на економічному форумі в Давосі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише голова його Офісу Андрій Єрмак. Усі деталі він пообіцяв повідомити пізніше.

Подробиці про підготовку стануть відомі трохи пізніше

Українську "Формулу миру" обговорювали у Мальті наприкінці жовтня 2023 року, а продовжили на економічному форумі у швейцарському Давосі. Учасники обговорили усі 10 пунктів "Формули миру". Це були саміти лише на рівні радників. Наразі ж планується провести зустріч між лідерами країн. Глобальний саміт з "Формули миру" розпочне її практичну реалізацію.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква ще наприкінці 2023 року говорив, що Україна подумає над організаційними моментами, щоб максимально залучити голів усіх країн, зокрема лідерів Глобального Півдня.

Зазначимо, що спочатку мирний план України обговорювали у Копенгагені (Данія) та у Джидді (Саудівська Аравія). У Росії заявили, що не будуть присутніми на зустрічах, але простежать за перебігом подій дистанційно.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський надав українську "Формулу миру" ще наприкінці 2022 року. Вона складалася із 10 пунктів. Вперше український лідер перерахував їх на саміті G20. Ця формула включає звільнення українських територій, повну безпеку для народу (включаючи енергетичну та продовольчу), повернення військовополонених та депортованих, а також покарання винних та гарантії безпеки для України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Давосі міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна у 2024 році йтиме до своєї стратегічної мети. Тобто до виходу на межі 1991 року.