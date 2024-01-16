Кулеба сравнил Путина с Гитлером: какое сходство нашлось в этот раз

Министр считает "силу" Путина фальшивой

Хотя в последнее время Россия увеличила количество атак на фронте и продвинулась под Авдеевкой, это не означает, что ее президент теперь выглядит более сильным, чем ранее. Просматривается аналогия между Владимиром Путиным и немецким диктатором 20-века Адольфом Гитлером.

Как сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ABC News, минимальные достижения России были получены "чрезвычайно высокой ценой". Он также опроверг мнение о том, что у России сейчас есть инициатива на поле боя.

По словам украинских военных, Россия имеет преобладающую огневую мощь, а ее беспилотники создают проблемы для ВСУ. Кулеба согласен, что ситуация на фронте тяжелая, но уверен, что это не говорит о том, что глава России Владимир Путин после контрнаступления Украины, которое не дало прорывных результатов, стал более сильным.

"Гитлер много лет притворялся очень сильным, и мы все знаем, чем это закончилось", — резюмировал Кулеба.

Как сообщал "Телеграф", в этом же интервью Кулеба призвал Конгресс США согласовать военную помощь Украине, так как "время истекает". Он подчеркнул, что предоставление средств Украине позволит избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией. В противном случае придется потратить несоизмеримо больше денег. Министр добавил, что если у Украины закончится оружие, "мы будем сражаться лопатами".