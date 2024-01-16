Кулеба порівняв Путіна з Гітлером: яка схожість знайшлася цього разу

Міністр вважає "силу" Путіна фальшивою

Хоча останнім часом Росія збільшила кількість атак на фронті і просунулась під Авдіївкою, це не означає, що її президент тепер виглядає сильнішим, ніж раніше. Проглядається аналогія між Володимиром Путіним та німецьким диктатором 20-го століття Адольфом Гітлером.

Як сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю ABC News, мінімальні досягнення Росії було отримано "надзвичайно високою ціною". Він також спростував думку про те, що Росія зараз має ініціативу на полі бою.

За словами українських військових, Росія має переважну вогневу міць, а її безпілотники створюють проблеми для ЗСУ. Кулеба згоден, що ситуація на фронті важка, але впевнений, що це не говорить про те, що глава Росії Володимир Путін після контрнаступу України, який не дав проривних результатів, став сильнішим.

"Гітлер багато років здавався дуже сильним, і ми всі знаємо, чим це закінчилося", — резюмував Кулеба.

Як повідомляв "Телеграф", у цьому ж інтерв’ю Кулеба закликав Конгрес США погодити військову допомогу Україні, оскільки "час спливає". Він наголосив, що надання коштів Україні дозволить уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією. В іншому випадку доведеться витратити незрівнянно більше грошей. Міністр додав, що якщо в України закінчиться зброя, "ми боротимемося лопатами".