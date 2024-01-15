Росіяни скинули бомби на Нью-Йорк: зруйновано триповерховий будинок, під завалами люди (фото)

Розбір завалів продовжується

Російські окупанти обстріляли населений пункт Нью-Йорк (Донецька область), внаслідок чого було зруйновано житловий будинок, а кілька людей отримали поранення.

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у своєму telegram-каналі, за попередніми даними троє людей постраждали, а ще п’ять залишаються під завалами.

За його словами, на селище було скинуто дві керовані авіаційні бомби, після чого ракета вдарила по триповерховому житловому будинку, через що там стався обвал під’їзду.

"На місці працюють представники влади, рятувальники та поліція — вирішують питання розбору завалів. Це чергова цинічна атака росіян по цивільному населенню. Її точні наслідки будуть відомі пізніше", — додав Філашкін.

Як повідомлялося раніше, російські терористи продовжують "експериментувати" з ракетними ударами по Україні, сподіваючись нарешті прорвати українську протиповітряну оборону. Вони комбінують атаки безпілотників та різних типів ракет, щоб виявити, яка комбінація завдасть максимальної шкоди та проб’є ППО.