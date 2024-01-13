"Чекаємо на добрі новини": в окупованому Бердянську пролунали вибухи, дим піднявся в районі комендатури (фото)

Окупанти заявили про атаку БПЛА

Вранці у суботу, 13 січня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. У кількох районах бачили задимлення, окупанти оголосили повітряну тривогу.

Місцевий Telegram-канал "Бердянськ Сьогодні" написав, що місцеві жителі повідомили про дим у районі комендатури та з боку парку Шмідта в районі Приморки.

Дим над Бердянськом після вибухів

Вибухи також лунали й в районі порту, можливо це пов’язано з роботою протиповітряної оборони. Окупаційна "влада" заявила про "атаку ворожих БПЛА".

"У Бердянську пролунав вибух! Мешканці повідомляють про гучний звук орієнтовно в центральній частині міста! Чекаємо на хороші новини від ЗСУ", — написала в Telegram начальниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна.

Вибухи у Бердянську підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров. Він написав, що окуповані території "вирішили не відставати" від усієї України, яку росіяни атакували ракетами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вранці у суботу, 13 січня, сталася масштабна пожежа на складі Wildberries (російський маркетплейс) у Петербурзі (РФ). Небо закрило хмару чорного диму, вогонь охопив 50 тисяч квадратних метрів.