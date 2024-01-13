"Ждем хороших новостей": в оккупированном Бердянске прогремели взрывы, дым поднялся в районе комендатуры (фото)

Оккупанты заявили об атаке БПЛА

Утром в субботу, 13 января, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы. В нескольких районах возникло задымление, оккупанты объявили воздушную тревогу.

Местный Telegram-канал "Бердянск Сегодня" написал, что местные жители сообщили о дыме в районе комендатуры и со стороны парка Шмидта в районе Приморки.

Дым над Бердянском после взрывов

Взрывы также раздавались и в районе порта, возможно, это связано с работой противовоздушной обороны. Оккупационные "власти" заявили об "атаке вражеских БПЛА".

"В Бердянске прогремел взрыв! Жители сообщают о громком звуке ориентировочно в центральной части города! Ожидаем хороших новостей от ВСУ", — написала в Telegram начальница Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина.

Взрывы в Бердянске подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров. Он написал, что оккупированные территории "решили не отставать" от всей Украины, которую россияне атаковали ракетами.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что утром в субботу, 13 января, произошел масштабный пожар на складе Wildberries (российский маркетплейс) в Петербурге (РФ). Небо закрыло облако черного дыма, огонь охватил 50 тысяч квадратных метров.