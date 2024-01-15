Россияне сбросили бомбы на Нью-Йорк: разрушен трехэтажный дом, под завалами люди (фото)

Разбор завалов продолжается

Российские оккупанты обстреляли населенный пункт Нью-Йорк (Донецкая область), в результате чего был разрушен жилой дом, а несколько человек получили ранения.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в своем telegram-канале, согласно предварительным данным три человека пострадали, а еще пять остаются под завалами.

По его словам, на поселок были скинуты две управляемые авиационные бомбы, после чего ракета ударила по трехэтажному жилому дому из-за чего там произошел обвал подъезда.

"На месте работают представители власти, спасатели и полиция – решают вопросы разбора завалов. Это очередная циничная атака россиян по гражданскому населению. Ее точные последствия будут известны позже", — добавил Филашкин.

Как сообщалось ранее, российские террористы продолжают "экспериментировать" с ракетными ударами по Украине, надеясь в конце концов прорвать украинскую противовоздушную оборону. Они комбинируют атаки беспилотников и различных типов ракет, чтобы обнаружить, какая комбинация нанесет максимальный ущерб и пробьет ПВО.