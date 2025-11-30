Тяжелая ситуация в Покровске и атака БПЛА на Вышгород. Хронология войны — день 1376
-
-
30 ноября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света
На календаре воскресенье, 30 ноября 2025 года. С начала суток на фронте произошло 260 боевых столкновений. Больше всего штурмов зафиксировано на Покровском направлении, где ВС РФ совершили 76 атак.
Как проходит 1376-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 30 ноября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.
00:00 Есть попадание вражеских "шахедов" в Вышгороде под Киевом. Горит рынок "Набережный", в доме, расположенном рядом, после удара вспыхнул пожар.
Из-за атаки дронов в некоторых регионах Украины объявлена воздушная тревога.
