Должны "сбросить" Россию: Кулеба назвал приоритет Украины в войне на 2024 год

Это будет определять, когда и как закончится война

В борьбе с россиянами в 2024 году приоритетом для Украины будет лишение россиян контроля над украинским небом. Такое заявление сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе панельной дискуссии Всемирного экономического форума в Давосе "На защите единого европейского фронта".

Об этом пишет Укринформ. По словам Кулебы, контроль воздушного пространства имеет решающее значение в ходе войны.

"В 2022 году мы освободили большую часть нашей территории, 50%, которую ранее оккупировала Россия. В 2023 году мы оттеснили Черноморский флот РФ с наших территориальных вод, и это позволило нам восстановить "зерновой коридор", не зависящий от России. 2024- и должно стать годом, когда Украина сбросит Россию с неба. Потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война", – сказал глава украинской дипломатии.

Поэтому глава МИД подчеркнул, что помощь должна предусматривать предоставление Украине истребителей F-16 уже в процессе дальнобойных ракет, дронов и средств РЭБ.

"Итак, если все это будет, то мы продолжим побеждать и бороться. Мы боремся против очень большого противника, который не спит. Это требует времени", — отметил министр.

Ранее "Телеграф" писал, что для защиты украинского неба подойдет любое количество F-16, но в идеале нужны две эскадрильи — 36-40 самолетов. Такое мнение высказал пилот F-16 подполковник ВВС США Дэн Хэмптон.