Не так багато: американський пілот сказав, скільки винищувачів F-16 потрібно Україні

Україні потрібно допомогти захистити своє небо від російських атак

Союзники України продовжують навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Для успішного протистояння росіянам Україні знадобиться кілька десятків іноземних винищувачів.

Таку думку в інтерв’ю "Голосу Америки" озвучив пілот F-16 підполковник ВПС США Ден Хемптон. За його словами, для захисту українського неба підійде будь-яка кількість, але в ідеалі потрібні дві ескадрильї.

Ден Гемптом зазначив, що якби він мав шість літаків F-16 і міг би потрапити в Україну, то зміг би ефективно захистити небо і при цій кількості.

"В ідеалі потрібно мати дві повні ескадрильї, тобто 36-40 літаків", – сказав військовий.

Така велика кількість винищувачів зумовлена тим, що літаки мають властивість ламатися і жоден із реактивних винищувачів не зможе працювати постійно. Тому це число названо про запас.

Загалом літаки F-16 є на озброєнні у 25 арміях світу. Найбільший запас у країни-виробника США — 936 діючих літаків. Також великою кількістю цих винищувачів володіють Туреччина (243 од.), Ізраїль (224 од.), Єгипет (понад 200 од.), Південна Корея (167 од.). У Європі найбільше літаків F-16 має армія Греції — 153 одиниці. Також ними володіють Бельгія (52 од.), Польща (48 од.), Данія (43 од.) та Нідерланди (29 од.).

Також "Телеграф" розповідав про те, які літаки хоче отримати Україна, окрім F-16. За словами Сирського, західні літаки можуть надати вирішальну підтримку сухопутним військам, коли ВСУ перехоплюватимуть ініціативу у російських терористів.