Не так и много: американский пилот сказал, сколько истребителей F-16 нужно Украине

Украине нужно помочь защитить свое небо от российских атак

Союзники Украины продолжают обучать украинских пилотов летать на истребителях F-16. Для успешного противостояния россиянам Украине понадобится несколько десятков иностранных истребителей.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" озвучил пилот F-16 подполковник ВВС США Дэн Хэмптон. По его словам, для защиты украинского неба подойдет любое количество, но в идеале нужно две эскадрильи.

Дэн Гемптом отметил, что если бы у него было шесть самолетов F-16 и мог бы попасть в Украину, то смог бы эффективно защитить небо и при этом количестве.

"В идеале нужно иметь две полные эскадрильи, то есть 36–40 самолетов", – сказал военный.

Такое большое количество истребителей обусловлено тем, что самолеты имеют свойство ломаться и ни один из реактивных истребителей не сможет работать постоянно. Поэтому это число названо про запас.

Всего самолеты F-16 есть на вооружении в 25 армиях мира. Наибольший запас у страны-производителя США — 936 действующих самолетов. Также большим количеством этих истребителей владеют Турция (243 ед.), Израиль (224 ед.), Египет (свыше 200 ед.), Южная Корея (167 ед.). В Европе больше всего самолетов F-16 есть у армии Греции — 153 единицы. Также ими владеют Бельгия (52 ед.), Польша (48 ед.), Дания (43 ед.) и Нидерланды (29 ед.).

Также "Телеграф" рассказывал о том, какие самолеты хочет получить Украина кроме F-16. По словам Сырского, западные самолеты могут оказать решающую поддержку сухопутным войскам, когда ВСУ будут перехватывать инициативу у российских террористов.