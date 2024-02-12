На фронті дуже гаряче: росіяни шалено тиснуть на трьох напрямках (карта)

За добу ворог завдав 4 ракетних та 110 авіаційних ударів, здійснив 95 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах

Триває 719-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 11 лютого на фронті сталося 100 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої йдуть під Авдіївкою, Мар’їнкою та Бахмутом.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 2 атаки ворога. Бої точилися біля Іванівки та Табаївки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів. Це сталося у районі Білогорівки Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 19 російських атак. Вони атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Бахмутський напрямок на карті deepstate

На Авдіївському напрямку за добу 11 лютого наші воїни відбили 23 атаки у районі Авдіївки. Ще 18 атак відбито на південь від Тоненького та поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

Авдіївський напрямок на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські війська продовжують стримувати супротивника неподалік Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Відбито 32 атаки.

Мар’їнський напрямок на карті deepstate

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили одну атаку ворога. Бій йшов на північ від Приютного Запорізької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили російську атаку у районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямі Сили оборони продовжують утримання позицій та відображення штурмів окупаційних військ. Минулої доби росіяни вчинили одну безуспішну штурмову дію.

Як повідомляв "Телеграф", секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що в України через затримки за допомогою партнерів ситуація на фронті стала "дуже важкою". Щобільше, зазначає він, подальше очікування матиме вплив на війну загалом.