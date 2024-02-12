На фронте очень горячо: россияне безумно давят на трех направлениях (карта)

За сутки враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам

Идет 719-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 11 февраля на фронте произошло 100 боевых столкновений. Самые интенсивные бои идут под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.

На Купянском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага. Бои шли возле Ивановки и Табаевки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки оккупантов. Это произошло в районе Белогоровки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 19 российских атак. Они атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении за сутки 11 февраля наши воины отбили 23 атаки в районе Авдеевки. Еще 18 атак отражено южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отбиты 32 атаки.

Марьинское направление на карте deepstate

На Новопавловском направлении наши защитники отразили одну атаку врага. Бой шел севернее Приютного Запорожской области. На Запорожском направлении Силы обороны отбили российскую атаку в районе Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки россияне совершили одно безуспешное штурмовое действие.

Как сообщал "Телеграф", секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины из-за задержек с помощью от партнеров ситуация на фронте стала "очень тяжелой". Более того, отмечает он, дальнейшее ожидание будет иметь влияние на войну в целом.