На фронте очень горячо: россияне безумно давят на трех направлениях (карта)
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За сутки враг нанес 4 ракетных и 110 авиационных ударов, совершил 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам
Идет 719-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, за сутки 11 февраля на фронте произошло 100 боевых столкновений. Самые интенсивные бои идут под Авдеевкой, Марьинкой и Бахмутом.
На Купянском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага. Бои шли возле Ивановки и Табаевки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 3 атаки оккупантов. Это произошло в районе Белогоровки Луганской области.
На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 19 российских атак. Они атаковали вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении за сутки 11 февраля наши воины отбили 23 атаки в районе Авдеевки. Еще 18 атак отражено южнее Тоненького и вблизи Первомайского, Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские войска продолжают сдерживать противника недалеко от Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Отбиты 32 атаки.
На Новопавловском направлении наши защитники отразили одну атаку врага. Бой шел севернее Приютного Запорожской области. На Запорожском направлении Силы обороны отбили российскую атаку в районе Работино Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. За прошедшие сутки россияне совершили одно безуспешное штурмовое действие.
Как сообщал "Телеграф", секретарь РНБО Алексей Данилов заявил, что у Украины из-за задержек с помощью от партнеров ситуация на фронте стала "очень тяжелой". Более того, отмечает он, дальнейшее ожидание будет иметь влияние на войну в целом.