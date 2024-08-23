Остались семьи и маленькие дети: в Донецкой области погибли два полицейских (фото)

Оккупанты обстреляли Покровский район Донецкой области и забрали жизни двух правоохранителей

В Донецкой области в результате очередного обстрела россиян погибли два полицейских. Александр Чубарь и Александр Гонтаренко в момент вражеской атаки находились на службе.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области. У погибших правоохранителей остались маленькие дети и семьи.

Трагедия произошла в Покровском районе. 33-летний Александр Чубарь был лейтенантом полиции и занимал должность начальника отделения взрывотехнической службы батальона полиции особого назначения (стрелкового). Родом он из села Донское Волновахского района, которое сейчас в оккупации. В органах МВД прослужил 13 лет. Начинал свой путь с патрульной службы, а после начала полномасштабного вторжения России вступил в подразделение особого назначения. В последнее время выполнял задания на линии фронта. У него остались родители и семилетний сын.

Капитану полиции Александру Гонтаренко было 39 лет и он занимал должность старшего инспектора взрывотехнической службы, работал вместе с Александром Чубарем. Родился он в Харьковской области. Сначала работал в полиции Краматорска, а с 2019 года проходил службу в отделе взрывотехнической службы ГУНП в Донецкой области. Его работа заключалась в том, чтобы фиксировать последствия вражеских атак и принимать участие в разминировании региона. По собственному желанию присоединился к новосозданному батальону полиции особого назначения, где и проходил службу. У Александра Гонтаренко остались жена и две дочери 10 и 15 лет.

"Полиция Донецкой области скорбит по непоправимой потере. Полицейские преданно защищали страну и отдали ради нее самое ценное – свои жизни. Коллектив полиции Донбасса выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. Светлая память!", — сообщили в пресс-службе полиции.

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