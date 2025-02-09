Европейцы за свои ценности боролись бы с большим единством, чем мы, — ветеран Виктор "Кузнец" (видео)

Разведчик рассказал о том, что понял на войне

Боец Виктор "Кузнец" – военнослужащий взвода разведки "Котики" 130-го ОБТрО. В гражданской жизни, по примеру деда, работал кузнецом, накануне большой войны получил приглашение в народные мастера Украины. Несмотря на это, поехал на фронт, а в 2024-м в одном из боев на Донетчине, защищая побратимов, потерял обе ноги. В Австралии установили два остеоинтегративных имплантата, и уже через месяц после потери конечностей Виктор "встал на ноги". Детальнее – в интервью "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Потеря ног

– В мае 2022-го умер дед, после его похорон стало гораздо меньше обязанностей перед родными, и я поехал на фронт. Не мог представить, как выглядит вооруженная агрессия. На войне понял, что надо убивать, пришло осознание – если дам слабину, то просто умру.

С определенного момента привычно воспринимал обстрелы. Во время боя, в котором потерял ноги, думал только о том, как сохранить ребят. Они только выгрузились, скучились — и начался обстрел. Я понимаю, что этих оленей нужно контролировать, потому что они сами не справятся. Говорю: бросайте все и бегите в зеленку, рассредоточьтесь и ложитесь! Они указания выполнили, но я лег раньше, слышу выходы и кричу им, чтобы они тоже легли. Пытаюсь контролировать, чтобы они не сбились в кучу. Меня "лупануло", ноги налились теплом, но больно не было. Я лежал на животе и понимал, что не могу ни перевернуться, ни наложить турникет, рука была ранена, стать на колени было невозможно. В больнице мне провели операцию и ампутировали ноги.

Собрать информацию и отталкиваться от всех переменных

– Очень много мощных людей подталкивают тебя становиться лучше. У меня были сильные командиры: я не сразу понял все их замыслы, принципы действий и некоторое время даже позволял себе критиковать их подход. Я видел это так, а они по-другому. У них больше опыта, чем у меня, и они понимали полную картину, а я только верхушку. Сейчас я пришел к выводу, что нужно полностью собрать информацию и отталкиваться от всех переменных.

Мы живем в "Войне за реальность"

– Люди забыли о своей культуре, развитии, ответственности, потому что их больше беспокоит выживание. Мне очень понравилась последняя книга, которую я прочитал — Дмитрия Кулебы "Война за реальность". На нас сильно влияет пропаганда, то, как промывают мозги политики — на нас постоянно влияют.

"Кузнец" и автор программы "Линия сопротивления" Виктория Кушнир

Мне очень нравится момент, который он проследил: с момента 2005 года по 2017-2018 годы мы как будто идем вперед, но люди сосредоточены на постоянном взяточничестве, низком уровне жизни, проблемах с АТО, Донбассом, Крымом. Люди были сосредоточены только на этом и не видели других проблем. Постоянные вбросы медиа делали из нас стадо, которое шло за популизмом. Нас просто привели к выживанию физически и нравственно.

На нас постоянно ведется влияние пропаганды

– Психология масс зависит от того, кто ими управляет и в какое русло их направляет. Ты можешь быть максимально осознанным человеком, но в толпе будешь вести себя совершенно по-другому. Украинцы приезжают за границу и ведут себя иногда дико — "почему я должен платить за это?". Они хотят схитрить, потому что уже привыкли к такой жизни. К примеру, в Германии за нарушение правил дорожного движения строго штрафуют. Для наших это необычно. Хотя Европа уже много лет не знает, что такое война, но считаю, что европейцы за свои ценности и общество боролись бы со значительно большим единством, чем мы. Потому что им есть за что бороться, и поэтому они сразу мобилизуют все ресурсы, чтобы решить этот вопрос.

"Кузнец", скриншот из видеоинтервью

На нас постоянно ведется влияние пропаганды, хвалить свое болото в нашем случае – большая роскошь, на которую мы уже не имеем права. Однако мы это делаем, потому что люди у нас в отчаянии. Наши медиа на всех парах поддерживают этот нарратив, потому что иначе массы, которые загнали за порог бедности, которые выживают – просто взбунтуются. А на выборах мы выбираем тех, кого нам подсовывают, потому что перед этим нас доводят до отчаяния манипуляциями в медиа, а потом обещают облегчение.

Из людей пытаются сделать скот

– Если не забивать людям голову мусором – они будут лучше себя чувствовать. А сейчас у нас пропаганда работает так же, как у них (россиян. – Ред. ). Возможно, немного слабее, поэтому немного просыпается критическое мышление.

Люди боятся делать выводы. Потому что у нас есть такая культура: "есть у меня командир, начальник или кто-то постарше – он и решит". Есть у нас такая национальная штука "старший у нас президент, значит, он во всем виноват и он должен все решить". Для мыслящих людей другие мыслящие люди — конкуренция, риск снижения их уровня жизни. Существуют довольно простые индикаторы, подтверждающие мое мнение: самое простое, это когда пиво стоит дешевле молока. Это показатель, что из людей пытаются сделать скот — дешевле пить, чем нормально питаться. Из-за пропаганды люди не знают, что делать, у них нет никакого компаса. Власти об этом не беспокоятся, потому что им невыгодно. У нас такое удивительное воспитание: мы всегда ищем виноватых, но не разбираемся в причинно-следственных связях.

Ответственность

– С этим нужно бороться. Надо воспитывать общество ответственным, давать возможность быть образованными, получать образование. Та халява и бартер, к которым нас приучил СССР, — это безответственность. Еще в 18 лет я оформил себе ФЛП, когда открывал кузницу, работал не втемную, платил налоги. Вел бухгалтерию и набил на этом много шишек. Еще тогда я старался действовать ответственно, хотя меня это пугало с детства. Именно это в себе нужно воспитывать. Сначала ответственного человека нужно воспитать в себе, а затем смотреть на население. Иначе будем мы говорить о большинстве, а сами чего стоим?