У ЗСУ з'явилася велика проблема: в DeepState б'ють на сполох через ситуацію в Курській області (мапа)

Росіяни нібито контролюють майже всю логістику Сил оборони на цьому напрямку

Ситуація для угруповання Збройних сил України в Курській області значно загострилася, оскільки російські окупанти зосередили значні зусилля на вогневому контролі логістичних шляхів ЗСУ. Наразі їм це вдається, з української сторони не було вжито достатніх заходів, щоб протидіяти загрозі перерізання логістики.

Про це повідомив військово-аналітичний проєкт DeepState. Аналітики зазначають, що росіяни нібито контролюють майже всю логістику Сил оборони на цьому напрямку.

"Починаючи з січня місяця, російські війська нарощували свої спроможності контролю нашого пересування і чомусь з нашого боку не приймалися відповідні рішення, щоб усунути цю проблему. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином", – сказано у повідомленні.

Окрім того, DeepState стверджує, що росіяни нібито змогли прорватися в район населеного пункту Новеньке, нарощують там свої сили та продовжують просування. Зазначимо, що в Генштабі цього не підтверджують – там зазначили, що росіяни марно штурмують цей напрямок з 25 лютого.

"Хоча закріпитися в цьому районі складно через специфіку місцевості та відсутність інфраструктури, росіяни активно намагаються облаштуватися там. Ресурси у росіян для цього є… Неприємним моментом є також просування російських військ вздовж кордону між населеними пунктами Журавка-Новеньке. Саме з цього району здійснюється найбільша кількість ураження по логістиці, яка проходить від Юнаківки в Суджу і стан справ у тому районі почав погіршуватися давно", – зазначили у проєкті.

В DeepState підкреслили, що ситуація потребує негайного вирішення. Росіяни вразили не один десяток засобів пересування Сил оборони. Окрім того, ворог продовжує накопичувати війська в районі Свердлікового.

"Противник продовжує здійснювати тиск і найгіршим сценарієм буде вихід російських військ безпосередньо на окраїни Суджі, хоча вогневим контролем вони практично вже там", – резюмували аналітики.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому поточного року президент РФ Володимир Путін заявив, що російські війська нібито увійшли на територію України через кордон у Курській області. В Україні пояснили його заяву.