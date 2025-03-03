ЗСУ атакували росіян комахами замість гранат: подивіться відео запеклого бою не за стандартами НАТО

Бійці не розгубились

На Покровському напрямку українські військові не розгубились, коли в них закінчились гранати. Бійці використали вулики з бджолами, щоб вдарити по окупантах у підвалах.

Відповідне відео публікують у мережі. Зазначається, що винахідливість у битві з армією РФ проявили бійці 225 окремої штурмової бригади.

"Закидали підвал із солдатами РФ … вуликами з бджолами, коли закінчилися гранати", — йдеться у підписі від відео.

Як повідомили у 225 ОШБ, військові під командуванням Івана Володимировича на псевдо "Шлях" зачищали будинок на Покровському напрямку. Там вони натрапили на підвал з окупантами.

"Бійці витратили всі гранати, але противник усе ще чинив опір. За деякий час, після скидання в підвал із росіянами двох вуликів з українськими бойовими бджолами, окупанти були ліквідовані", — пише пресслужба.

Військові додали, що попри те, що на дворі 2025 рік ЗСУ готові навіть такими методами боронити свої землі і відбивати атаки окупантів.

"Можливо, це не за стандартами НАТО. Можливо, ці бійці могли б бути вдягнені в костюми й проводити наради десь у теплому кабінеті", — додають у 225 ОШБ.

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