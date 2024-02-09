"Эффективно будем работать": в Пентагоне прокомментировали смену главкома ВСУ

В США считают Сырского опытным и умелым командиром

В США считают, что с новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским будет такая же плодотворная работа, как и с его предшественником Валерием Залужным. Кроме этого, Сырский известен как успешный боевой командир.

Об этом сказала помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Уолландер, сообщает информационное агентство Reuters. По словам Волландер, смена Залужного на Сырского комментирует, что в Украине гражданский контроль над вооруженными силами достаточно демократичен в отличие от России.

"Сырский – опытный и умелый боевой командир… Соединенные Штаты уважают и будут работать с тем, кого демократически избранная власть, лидер, президент Зеленский, выберет своим главнокомандующим, и мы будем эффективно работать с генералом Сырским, как мы делали это раньше", – отметила она.

Как писал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Подытоживая ее, он отметил, что Залужный уходит в отставку.

Президент отметил, что Вооруженные Силы Украины нуждаются в изменениях, и начинать нужно уже сейчас. Министр обороны Украины Рустем Умеров поддержал решение Зеленского, и подчеркнул, что 2024 год требует новых подходов и новых стратегий.

Напомним, что новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерал-полковника Сырского. Аргументировал свое решение его успешным опытом защиты – Киевская оборонная операция, а также наступления – Харьковская освободительная операция.