Влучили у "важливий об'єкт": ЗСУ розповіли деталі нічної атаки на Курську область
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Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи у точках прицілювання
У Збройних силах України підтвердили успішну нічну атаку у Курській області. Внаслідок удару було уражено важливий об’єкт армії РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. За його даними, у ніч на 31 липня українські військові завдали удару по складу зберігання озброєння та військової техніки противника поблизу міста Курськ.
"Спостерігалася робота ворожої ППО та вибухи в точках прицілювання. Бойову роботу вели визначені підрозділи зі складу сил та засобів ВМС Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.", — йдеться у повідомленні.
Наразі деталі результату ураження ще уточнюються.
"Українські воїни й надалі вживатимуть усіх можливих законних заходів для припинення збройної агресії РФ проти нашого народу", — зазначили у ЗСУ.
Нагадаємо, що в ніч на 31 липня російські пабліки розповсюдили відео пожежі в Курській області, яке також супроводжувалося вибухами. Вороже Міністерство оборони заявило про нібито обстріл за допомогою ракет "Нептун-МД" та дронів.
Раніше "Телеграф" писав, що ніч в Україні видалася неспокійною. Вибухи лунали у кількох областях, "шахеди" проривалися на Київ.