Під Ростовом злетів у повітря один з найбільших складів боєприпасів: з’явилося відео

Масштабний вибух бачили здалеку

Фахівці СБУ успішно вразили один із найбільших складів російських боєприпасів у Ростовській області. Далекобійні дрони спричинили масштабний вибух на полігоні Кадамовський.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на свої джерела у спецслужбах. Зазначається, що окупанти використали цей склад для забезпечення боєприпасами угруповання, яке бере участь у боях на Краматорському напрямку.

"СБУ продовжує активно демілітаризувати російський тил, з якого надходить озброєння на лінію фронту. Дронові санкції для російської армії будуть продовжуватися і надалі", — йдеться у повідомленні.

За даними спецслужб, склад повністю знищено, а в мережі тим часом з’явилися відео з місця прильоту. На них видно, що детонація боєкомплекту призвела до утворення величезної вогняної кулі. "Феєрверк" був помітний за багато кілометрів.

Як повідомлялося раніше, Ростовська область останнім часом активно піддається атакам. Наприклад, у ніч на 19 грудня в Ростовській області було в чергове пошкоджено Новошахтинську нафтобазу. А в ніч на 23 грудня було завдано удару по аеродрому в Міллерово.