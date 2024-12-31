Дрони атакували Росію. У Смоленську палав важливий об'єкт (відео)

Російська ППО, як завжди, "всі цілі збила"

У ніч на 31 грудня вибухи лунали не тільки на території тимчасово окупованого Криму, а й в Росії. Під удар потрапили Орел та Смоленська область, де було атаковано нафтобазу у Ярцевому.

Про це пишуть росЗМІ. Місцеві чули понад десять потужних вибухів, що почали лунати з 3:40, внаслідок чого в районі нафтобази почалось займання.

"Відбулася атака українських БПЛА на об'єкт паливно-енергетичного комплексу. Внаслідок атаки противника почалась пожежа", — написав голова Ярцевського району Роман Захаров.

Водночас у Брянській області нібито було збито 19 українських безпілотників-камікадзе. За словами губернатора Брянської області Олександра Богомаза, "всі атаки відбито, всі цілі знищено".

Зауважимо, що Смоленська область не межує безпосередньо з Україною, вона відокремлена Брянською областю і Білоруссю.

Як повідомляє Міноборони Росії, їх ППО за ніч збила 68 БПЛА над територіями країни, зокрема, 25 БПЛА збиті над Брянською областю, 17 – над Кримом, 11 – над Краснодарським краєм, 10 – над територією Смоленської області, два – над Тверською областю, і по одному – над територіями Ростовської, Курської та Курської областей.

Внаслідок атаки дронів на територію нафтобази стався розлив палива в Ярцевському районі Смоленської області, загорілись паливно-мастильні матеріали. Про постраждалих та загиблих не повідомлялось.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно у Курській області пролунали вибухи.