У Києві пролунали вибухи: росіяни обстріляли столицю балістикою

Попередньо окупанти спробували бити по столиці північнокорейськими балістичними ракетами KN-23

У Києві вночі 31 грудня пролунали вибухи. Попередньо, російські окупанти спробували обстріляти столицю балістичними ракетами, протиповітряна оборона відбила атаку.

Про це повідомили Повітряні сили України. Інформацію також підтвердили моніторингові канали, у Києві оголошено повітряну тривогу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!… Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", – сказано у повідомленнях КМВА.

Моніторингові канали пишуть, що попередньо окупанти спробували бити по столиці північнокорейськими балістичними ракетами KN-23 з тимчасово контрольованої РФ частини Курської області. Ворог запустив щонайменше чотири балістичні ракети по району столиці двома хвилями.

Окрім цього, росіяни намагалися обстрілювати балістичними ракетами Шостку в Сумській області. Окрім загрози пусків з Курської області, також була загроза балістичної атаки з Брянщини.

Нагадаємо, що 25 грудня на Різдво Росія завдала масованого удару по Україні. У Дніпрі майже з 6 ранку лунали потужні вибухи, люди нарахували від 20 до 30 вибухів. Через атаку постраждало багато будинків, багатоповерхівок та авто. Тоді у місті ввели відключення світла, а деякі громадяни мали перебої з опаленням у квартирах.

Раніше "Телеграф" писав, що нещодавно в одному з районів Києва пролунав вибух, після якого почалась сильна пожежа.