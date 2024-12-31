В Киеве раздались взрывы: россияне обстреляли столицу баллистикой

Предварительно кафиры попытались бить по столице северокорейскими баллистическими ракетами KN-23

В Киеве ночью 31 декабря раздались взрывы. Предварительно, российские оккупанты попытались обстрелять столицу баллистическими ракетами, противовоздушная оборона отразила атаку.

Об этом сообщили Воздушные силы Украины. Информацию также подтвердили мониторинговые каналы, в Киеве объявлена воздушная тревога, сообщили в Киевской городской военной администрации.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!… Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", – говорится в сообщениях КМВА.

Мониторинговые каналы пишут, что предварительно оккупанты попытались бить по столице северокорейскими баллистическими ракетами KN-23 из временно контролируемой РФ части Курской области. Враг запустил не менее четырех баллистических ракет по району столицы двумя волнами.

Кроме того, россияне пытались обстреливать баллистическими ракетами Шостку в Сумской области. Кроме угрозы пусков из Курской области также была угроза баллистической атаки с Брянщины.

Напомним, что 25 декабря на Рождество Россия нанесла массированный удар по Украине. В Днепре почти с 6 утра раздавались мощные взрывы, люди насчитали от 20 до 30 взрывов. Из-за атаки пострадали многие дома, многоэтажки и авто. Тогда в городе ввели отключение света, а у некоторых граждан были перебои с отоплением в квартирах.

Ранее "Телеграф" писал, что недавно в одном из районов Киева раздался взрыв, после которого начался сильный пожар.