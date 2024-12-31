Дроны атаковали Россию. В Смоленске горел важный объект (видео)

Российская ПВО, как всегда, "все цели сбила"

В ночь на 31 декабря взрывы раздавались не только на территории временно оккупированного Крыма, но и в России. Под удар попали Орел и Смоленская область, где была атакована нефтебаза в Ярцево.

Об этом пишут росСМИ. Местные слышали более десяти мощных взрывов приблизительно с 3 ночи, в результате которых в районе нефтебазы началось возгорание.

"Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника начался пожар", — написал глава Ярцевского района Роман Захаров.

В то же время в Брянской области якобы были сбиты 19 украинских беспилотников-камикадзе. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, "все атаки отбиты, все цели уничтожены".

Заметим, что Смоленская область не граничит непосредственно с Украиной, она отделена Брянской областью и Беларусью.

Как сообщает Минобороны России, их ПВО за ночь сбила 68 БПЛА над территориями страны, в частности, 25 БПЛА сбиты над Брянской областью, 17 – над Крымом, 11 – над Краснодарским краем, 10 – над территорией Смоленской области, два – над Тверской областью, и по одному – над территориями Ростовской, Курской и Курской областей.

В результате атаки дронов на территорию нефтебазы произошел разлив топлива в Ярцевском районе Смоленской области, загорелись горюче-смазочные материалы. О пострадавших и погибших не сообщалось.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в Курской области раздались взрывы.