Подвійна трагедія родини: у Кривому Розі загинули бабуся з онуком, тітка у критичному стані

Унаслідок атаки загинули 4 людей

У Кривому Розі внаслідок російського ракетного удару загинули четверо людей, серед яких 20-річний студент, його бабуся та вчителька музики. Семеро осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості, є серед поранених і важкі.

ЗМІ повідомили імена жертв російського терору. Це студент педагогічного університету Олексій Акименко, який в момент атаки перебував біля власного під'їзду.

Олексій Акименко

Після першого вибуху юнак побіг перевірити стан своєї тітки, яка працює в навчальному закладі неподалік. Хлопець знайшов її неушкодженою, після чого вони разом попрямували додому.

Назустріч їм вийшла бабуся Альона Олексіївна, колишня працівниця третьої лікарні. У цей момент пролунав другий вибух, внаслідок якого загинули Олексій та його 61-річна бабуся. Тітка хлопця зазнала тяжких поранень, лікарі борються за її життя.

Одногрупники намагалися додзвонитися до Олексія після атаки, проте він уже не відповів на дзвінки.

Серед жертв також 45-річна Оксана, вчителька музичного мистецтва однієї з криворізьких гімназій. Жінка перебувала в автомобілі, коли його вразили уламки. Поруч був її чоловік Ігор, який встиг зреагувати на небезпеку. "Телеграф" розповідав, що для Ігоря це вже друга втрата – раніше під час окупації він поховав свою першу дружину.