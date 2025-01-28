Пошкоджені будинки і школа. Як виглядає Одеса після атаки дронів (фото)

Серед постраждалих — 91-річний чоловік

Внаслідок ранкової російської атаки на Одесу пошкоджено одну зі шкіл міста. Є постраждалі, вогнем знищено понад десяток авто.

Про це повідомляє мер міста Геннадій Труханов. За його словами, наразі на місці працюють рятувальники та усі потрібні служби, поранені отримують допомогу.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), внаслідок ранкової атаки на Одесу постраждало 4 особи.

"В одному з районів міста горіли 10 легкових автомобілів та поруч пошкоджено скління в 3-х 9-поверхових житлових будинках. За ще однією адресою постраждали квартири на 18 поверсі 20-поверхівки, без загорання", — йдеться у повідомленні.

На 19 поверсі постраждалої багатоповерхівки рятувальники врятували 1 людину, яка була заблокована. До психологів ДСНС звернулось 15 осіб, усі отримали допомогу.

За уточненнями очільника Одеської ОДА Олега Кіпера, росіяни атакували місто ракетами та дронами.

"Ворожа ракета була знищена. Уламками збитих БпЛА було пошкоджено скління у чотирьох житлових багатоповерхівках та пʼяти дачних будинках. В одному із житлових дворів Одеси загорілися 10 легкових автомобілів, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. Також пошкоджено склад із зерном", — йдеться у повідомленні.

Одним з поранених виявився 91-річний чоловік, його госпіталізували. Інші постраждалі отримали допомогу на місці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські дрони частково зруйнували два будинки у Чернігові.