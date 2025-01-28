Повреждены дома и школа. Как выглядит Одесса после атаки дронов (фото)

Среди пострадавших — 91-летний мужчина

В результате утренней российской атаки на Одессу повреждена одна из школ города. Есть пострадавшие, огнем уничтожено более десятка автомобилей.

Об этом сообщает мэр города Геннадий Труханов. По его словам, сейчас на месте работают спасатели и все необходимые службы, раненые получают помощь.

По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), в результате утренней атаки на Одессу пострадали 4 человека.

"В одном из районов города горели 10 легковых автомобилей и рядом повреждено остекление в 3-х 9-этажных жилых домах. По еще одному адресу пострадали квартиры на 18 этаже 20-этажки, без возгорания", — говорится в сообщении.

На 19 этаже пострадавшей многоэтажки спасатели спасли 1 человека, который был заблокирован. К психологам ГСЧС обратилось 15 человек, все получили помощь.

По уточнениям главы Одесской ОГА Олега Кипера, россияне атаковали город ракетами и дронами.

"Вражеская ракета была уничтожена. Обломками сбитых БпЛА было повреждено остекление в четырех жилых многоэтажках и пяти дачных домах. В одном из жилых дворов Одессы загорелись 10 легковых автомобилей, пожарные оперативно ликвидировали пожар. Также поврежден склад с зерном", — говорится в сообщении.

Одним из раненых оказался 91-летний мужчина, его госпитализировали. Остальные пострадавшие получили помощь на месте.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российские дроны частично разрушили два дома в Чернигове.