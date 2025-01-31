Загинуло три подружжя, діти в комі. Все про наслідки атаки на Суми (фото, відео)

Частково відновлено електропостачання двох під'їздів

У Сумах продовжуються рятувальні роботи та розбір завалів. Внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 9 людей.

Про це повідомив виконуючий обов'язки Сумського міського голови Артем Кобзар. За його словами, постраждало 15 осіб, серед яких 8-річна дівчинка.

Кобраз додав, що вже відновлено електропостачання до 1 та 2 підʼїздів будинку по вул. Героїв Крут, 68А.

За словами кореспондентки "Ми-Україна" Олесі Боровик, мешканців будинку, чиї квартири вціліли, пускають до квартир поступово і під наглядом рятувальників. Наразі відомо, що російський "Шахед" повністю зруйнував 9 квартир — їх мешканці загинули. Йдеться про три подружжя.

"Щодо стану постраждалих — їх кількість збільшилася до 15. У тяжкому стані перебувають діти — 8-річна Варя та 17-річний Денис. Лікарі ввели їх у штучну кому, щоб зберегти їм життя, прогнозів поки не дають. З-під завалів вчора ввечері дістали тіло матері дівчинки Варі. Також постраждав її дідусь — він у лікарні з переломами ніг", — сказала кореспондентка.

У мережі також показали відео руйнування багатоповерхівки, на кадрах видно розтрощені квартири, побиті вікна та сліди від пожежі.

Що відомо про удар армії РФ

Російські окупанти під час атаки на Україну в ніч з 29 на 30 січня ударними безпілотниками влучили у житлову багатоповерхівку в Сумах. Внаслідок влучання будинок отримав пошкодження, є поранені. В результаті атаки попередньо зруйновано дев’ять квартир та 12 балконів.

Більше про те, що відбувається на фронті, в Україні та у світі, розповідаємо у матеріалі: "Війна — день 1073: росіяни тиснуть біля Покровська, доки горять їхні нафтозаводи"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві пролунали вибухи. Росіяни атакували столицю "шахедами".