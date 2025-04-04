Появилось новое страшное видео российских войск в Буче: что выяснили журналисты

Появились новые доказательства российских зверств в Буче и свидетельства очевидцев

Украинская служба "Радио Свобода" опубликовала новое расследование, содержащее ранее неизвестные видеозаписи из регистраторов и дронов, документирующих массовые убийства мирных жителей в Буче во время российской оккупации в марте 2022 года.

На кадрах зафиксировано, как российские войска без какого-либо предупреждения устраивают засаду на гражданский транспорт с четкими опознавательными знаками и открывают по нему огонь.

Один из выживших после нападения — Николай Бреднев, получивший ранение в голову, рассказал об ужасных моментах, когда пули прошивали автомобиль. Через несколько часов после инцидента видео из дрона подтвердило присутствие российской бронетехники с символом "V" на месте гражданских расстрелов.

"Я увидел, как они выбегают с автоматами. Они не предупреждали, просто сразу открыли огонь из трех автоматов. Потом я услышал ’тук-тук-тук’ — пули попадали в машину, а потом одна попала мне в голову". Несмотря на серьезное ранение, он не потерял сознания: "Я потерял зрение, но понимал, что происходит, слышал стрельбу и хаос в машине. Василий, который был со мной в автомобиле, получил ранение — ему отстрелило кончик носа. В машине было много крови".

После ранения Николая эвакуировали в больницу в Ирпене, тоже находившемся под российской оккупацией. "Мне сделали КТ, и я заметил, что они вдруг начали двигаться быстрее. Я спросил, что происходит, и они сказали: ’У вас пуля в голове’". Несмотря на обстрелы, врачам удалось спасти его жизнь, позже ему вживили титановую пластину в голову. Однако последствия тяжелого ранения преследуют Николая до сих пор: "Это было где-то в августе, я был на работе. Вдруг моя рука начала судиться, начались сильные конвульсии... Я пошел к врачу, и мне сказали: ’У вас эпилепсия’".

По данным расследования, в этих зверствах участвовали военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка, известного как "Псковский десантник". Камеры наблюдения, установленные неподалеку, зафиксировали, как солдаты этого подразделения грабили здания и уничтожали имущество за день до массовой резни.

Следователи подтверждают, что этот полк контролировал территорию Бучи во время массовых убийств мирного населения. Украинские власти уже идентифицировали более 2500 российских военных, которые находились в Буче во время оккупации. Из них 100 подозреваются в военных преступлениях, а 34 уже официально сообщены о подозрении. Национальная полиция Украины сообщает, что уже раскрыто 72 убийства, а 24 обвинительных акта направлены в суд.

Начальник отдела расследования военных преступлений Нацполиции Украины Дмитрий Шевчук отметил: "Процесс идентификации продолжается. Год назад у нас было 60 неопознанных тел. Сейчас это 13. Процесс немного сложен из-за того, в каком состоянии мы нашли эти тела — их просто сожгли россияне. Но этот процесс продолжается", проводятся соответствующие эксперты. За 33 дня оккупации Бучи с 27 февраля по 31 марта 2022 года погиб 561 мирный житель, среди которых 12 детей.

Выявление массовых убийств после освобождения города украинскими войсками вызвало негодование, сорвало переговоры о прекращении огня и усилило международную поддержку Украины.

Также ранее "Телеграф" писал о том, сколько людей действительно погибло во время вторжения России. Люди умирали от голода, болезней и обстрелов окупантов.