З'явилось нове страшне відео російських військ у Бучі: що з'ясували журналісти

З’явились нові докази російських звірств у Бучі та свідчення очевидців

Українська служба "Радіо Свобода" опублікувала нове розслідування, яке містить раніше невідомі відеозаписи з реєстраторів і дронів, що документують масові вбивства мирних жителів у Бучі під час російської окупації в березні 2022 року.

На кадрах зафіксовано, як російські війська без будь-якого попередження влаштовують засідку на цивільний транспорт із чіткими розпізнавальними знаками та відкривають по ньому вогонь.

Один із тих, хто вижив після нападу — Микола Бреднєв, який отримав поранення в голову, розповів про жахливі моменти, коли кулі прошивали автомобіль. Через кілька годин після інциденту відео з дрона підтвердило присутність російської бронетехніки з символом "V" на місці розстрілу цивільних.

"Я побачив, як вони вибігають з автоматами. Вони не попереджали, просто відразу відкрили вогонь з трьох автоматів. Потім я почув 'тук-тук-тук' — кулі влучали в машину, а потім одна влучила мені в голову". Незважаючи на серйозне поранення, він не втратив свідомості: "Я втратив зір, але розумів, що відбувається, чув стрілянину і хаос у машині. Василь, який був зі мною в автомобілі, отримав поранення — йому відстрелило кінчик носа. В машині було багато крові".

Після поранення Миколу евакуювали до лікарні в Ірпені, який теж перебував під російською окупацією. "Мені зробили КТ, і я помітив, що вони раптом почали рухатися швидше. Я запитав, що відбувається, і вони сказали: 'У вас куля в голові'". Попри обстріли, лікарям вдалося врятувати його життя, пізніше йому вживили титанову пластину в голову. Однак наслідки важкого поранення переслідують Миколу й досі: "Це було десь у серпні, я був на роботі. Раптом моя рука почала судомитися, почалися сильні конвульсії… Я пішов до лікаря, і мені сказали: 'У вас епілепсія'".

За даними розслідування, у цих звірствах брали участь військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку, відомого як "Псковський десантник". Камери спостереження, встановлені неподалік, зафіксували, як солдати цього підрозділу грабували будівлі та нищили майно за день до масової різанини.

Слідчі підтверджують, що саме цей полк контролював територію Бучі під час масових вбивств мирного населення.

Українська влада вже ідентифікувала понад 2500 російських військових, які перебували в Бучі під час окупації. Із них 100 підозрюються у військових злочинах, а 34 вже офіційно повідомлено про підозру. Національна поліція України повідомляє, що вже розкрито 72 вбивства, а 24 обвинувальні акти направлено до суду.

Начальник відділу розслідування військових злочинів Нацполіції України Дмитро Шевчук зазначив: "Процес ідентифікації триває. Рік тому у нас було 60 невпізнаних тіл. Зараз це 13. Процес трохи складний через те, в якому саме стані ми знайшли ці тіла — їх просто спалили росіяни. Але цей процес триває, проводяться відповідні судово-медичні експертизи".

За 33 дні окупації Бучі, з 27 лютого по 31 березня 2022 року, загинув 561 мирний житель, серед яких 12 дітей.

Виявлення масових вбивств після звільнення міста українськими військами викликало світове обурення, зірвало переговори про припинення вогню та посилило міжнародну підтримку України.

Також раніше "Телеграф" писав про те, скільки людей насправді загинуло під час вторгнення Росії. Люди помирали від голоду, хвороб та обстрілів окупантів.