Виживають українців? Запорізька область в окупації страждає від гуманітарної катастрофи
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Страждають навіть діти…
Росіяни, які сильно підняли ціни на продукти на окупованих територіях Луганщини, у Запорізькій області створили справжню гуманітарну катастрофу. Спостерігається серйозна проблема з медикаментами.
Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Страждають цивільні, які застрягли на захоплених територіях і потребують лікування, або медикаментозної підтримки стану здоровʼя.
"Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях. На всіх ТОТ Запорізької області біда з медикаментами", — написав Федоров.
Він зазначає, що основні проблеми це те, що:
- імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей,
- обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад пів року,
- частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами. Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря. Обслуговування в лікаря неможливе без російського паспорта.
Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують депортувати українських дітей у межах так званого "оздоровлення" на території РФ. Лише за минулу осінь росіяни вивезли 10 тисяч неповнолітніх громадян України.