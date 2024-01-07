Виживають українців? Запорізька область в окупації страждає від гуманітарної катастрофи

Страждають навіть діти…

Росіяни, які сильно підняли ціни на продукти на окупованих територіях Луганщини, у Запорізькій області створили справжню гуманітарну катастрофу. Спостерігається серйозна проблема з медикаментами.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Страждають цивільні, які застрягли на захоплених територіях і потребують лікування, або медикаментозної підтримки стану здоровʼя.

"Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях. На всіх ТОТ Запорізької області біда з медикаментами", — написав Федоров.

Він зазначає, що основні проблеми це те, що:

імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей,

обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад пів року,

частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами. Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря. Обслуговування в лікаря неможливе без російського паспорта.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують депортувати українських дітей у межах так званого "оздоровлення" на території РФ. Лише за минулу осінь росіяни вивезли 10 тисяч неповнолітніх громадян України.