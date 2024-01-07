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Виживають українців? Запорізька область в окупації страждає від гуманітарної катастрофи

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Отримати деякі ліки можна лише з паспортом РФ Новина оновлена 07 січня 2024, 17:00
Отримати деякі ліки можна лише з паспортом РФ. Фото Колаж "Телеграф"

Страждають навіть діти…

Росіяни, які сильно підняли ціни на продукти на окупованих територіях Луганщини, у Запорізькій області створили справжню гуманітарну катастрофу. Спостерігається серйозна проблема з медикаментами.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram. Страждають цивільні, які застрягли на захоплених територіях і потребують лікування, або медикаментозної підтримки стану здоровʼя.

"Окупанти створили гуманітарну катастрофу на захоплених територіях. На всіх ТОТ Запорізької області біда з медикаментами", — написав Федоров.

Він зазначає, що основні проблеми це те, що:

  • імпортних ліків або немає, або ціна недоступна для людей,
  • обов'язкових дитячих вакцин БЦЖ та АКДС не постачають, батьки чекають на щеплення від туберкульозу понад пів року,
  • частина життєво необхідних ліків проти хвороб серця, шлунка, гіпертензії відпускаються виключно за рецептами. Щоб його взяти, необхідно вистояти величезну чергу до лікаря. Обслуговування в лікаря неможливе без російського паспорта.

Раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти продовжують депортувати українських дітей у межах так званого "оздоровлення" на території РФ. Лише за минулу осінь росіяни вивезли 10 тисяч неповнолітніх громадян України.

Теги:
#Ліки #Запоріжжя #Окупація