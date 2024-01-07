Выживают украинцев? Запорожская область в оккупации страдает от гуманитарной катастрофы

Страдают даже дети...

Россияне, сильно поднявшие цены на продукты на оккупированных территориях Луганщины, в Запорожской области создали настоящую гуманитарную катастрофу. Наблюдается серьезная проблема с медикаментами.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Страдают гражданские, застрявшие на захваченных территориях и нуждающиеся в лечении, или медикаментозной поддержке состояния здоровья.

"Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях. На всех ТОТ Запорожской области беда с медикаментами", — написал Федоров.

Он отмечает, что основные проблемы это:

импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей,

обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода,

часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь врачу. Обслуживание у врача невозможно без российского паспорта.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают депортировать украинских детей в рамках так называемого "оздоровления" на территории РФ. Только за прошлую осень россияне вывезли 10 тысяч несовершеннолетних граждан Украины.