Укр

Выживают украинцев? Запорожская область в оккупации страдает от гуманитарной катастрофы

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
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Получить некоторые лекарства можно только с паспортом РФ Новость обновлена 07 января 2024, 17:00
Получить некоторые лекарства можно только с паспортом РФ. Фото Коллаж "Телеграф"

Страдают даже дети...

Россияне, сильно поднявшие цены на продукты на оккупированных территориях Луганщины, в Запорожской области создали настоящую гуманитарную катастрофу. Наблюдается серьезная проблема с медикаментами.

Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Страдают гражданские, застрявшие на захваченных территориях и нуждающиеся в лечении, или медикаментозной поддержке состояния здоровья.

"Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях. На всех ТОТ Запорожской области беда с медикаментами", — написал Федоров.

Он отмечает, что основные проблемы это:

  • импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей,
  • обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода,
  • часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь врачу. Обслуживание у врача невозможно без российского паспорта.

Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают депортировать украинских детей в рамках так называемого "оздоровления" на территории РФ. Только за прошлую осень россияне вывезли 10 тысяч несовершеннолетних граждан Украины.

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#Лекарства #Запорожье #Оккупация