Выживают украинцев? Запорожская область в оккупации страдает от гуманитарной катастрофы
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Страдают даже дети...
Россияне, сильно поднявшие цены на продукты на оккупированных территориях Луганщины, в Запорожской области создали настоящую гуманитарную катастрофу. Наблюдается серьезная проблема с медикаментами.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram. Страдают гражданские, застрявшие на захваченных территориях и нуждающиеся в лечении, или медикаментозной поддержке состояния здоровья.
"Оккупанты создали гуманитарную катастрофу на захваченных территориях. На всех ТОТ Запорожской области беда с медикаментами", — написал Федоров.
Он отмечает, что основные проблемы это:
- импортных лекарств или нет, или цена недоступна для людей,
- обязательных детских вакцин БЦЖ и АКДС не поставляют, родители ждут прививки от туберкулеза более полугода,
- часть жизненно необходимых лекарств против болезней сердца, желудка, гипертензии отпускаются исключительно по рецептам. Чтобы его взять, необходимо выстоять огромную очередь врачу. Обслуживание у врача невозможно без российского паспорта.
Ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты продолжают депортировать украинских детей в рамках так называемого "оздоровления" на территории РФ. Только за прошлую осень россияне вывезли 10 тысяч несовершеннолетних граждан Украины.