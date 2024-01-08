Рус

Списати на Україну не судилось. Стало відомо, чому росіяни визнали, що скинули бомбу на Рубіжне

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 08 січня 2024, 14:23
Ілюстративне зображення. Фото Telegram-канал

Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію

У понеділок, 8 січня, росіяни повідомили, що у тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині незаплановано зійшла авіабомба. Офіційно прокоментувати подію окупантам довелось через велику кількість свідків інциденту, а також руйнування, які стались.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram. Він зазначив, що бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки.

Лисогор підкреслив, що зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ, проте цього разу завадили чисельні свідки.

"… (Свідки — ред.) бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати та списати на противника не вдалося", — пише голова ОВА.

За його даними, постраждалих госпіталізують, менш важких – перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває. Водночас росіяни заперечують наявність постраждалих.

"Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить – до цього рубіжани майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію", — додає Лисогор.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі активно почала поширюватись інформація про те, що у Ростовській області ППО під час нічних навчань вбила десантників. Зазначається, що сталось це на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області.

Теги:
#Луганськ #Рубіжне #Лісогор