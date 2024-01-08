Списати на Україну не судилось. Стало відомо, чому росіяни визнали, що скинули бомбу на Рубіжне

Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію

У понеділок, 8 січня, росіяни повідомили, що у тимчасово окупованому Рубіжному на Луганщині незаплановано зійшла авіабомба. Офіційно прокоментувати подію окупантам довелось через велику кількість свідків інциденту, а також руйнування, які стались.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram. Він зазначив, що бомбою ФАБ-250 загарбники влучили в житловий квартал міста, який є одним із небагатьох, що навесні 2022 року вціліли після їхніх штурмів. Тепер зазнали руйнації й ці будинки.

Лисогор підкреслив, що зазвичай окупанти під час таких своїх "позаштатних" подій посилаються на обстріли з боку українських військ, проте цього разу завадили чисельні свідки.

"… (Свідки — ред.) бачили і російський винищувач, і безпосередньо сходження боєприпасу. Приховати та списати на противника не вдалося", — пише голова ОВА.

За його даними, постраждалих госпіталізують, менш важких – перевозять до пункту тимчасового перебування. Пошук зниклих триває. Водночас росіяни заперечують наявність постраждалих.

"Люди залишилися без житла, яке ніхто не відновить – до цього рубіжани майже за два роки звикли. Окупаційна влада каже, що контролює ситуацію", — додає Лисогор.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі активно почала поширюватись інформація про те, що у Ростовській області ППО під час нічних навчань вбила десантників. Зазначається, що сталось це на Кузьмінському військовому полігоні в Ростовській області.