Укр

Списать на Украину не вышло. Стало известно, почему россияне признали, что сбросили бомбу на Рубежное

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Иллюстративное изображение Новость обновлена 08 января 2024, 14:23
Иллюстративное изображение. Фото Telegram-канал

Оккупационные власти говорят, что контролируют ситуацию

В понедельник, 8 января, россияне сообщили, что во временно оккупированном Рубежном в Луганской области незапланированно сошла авиабомба. Официально прокомментировать произошедшее оккупантам пришлось из-за большого количества свидетелей инцидента, а также разрушения, которые произошли.

Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram. Он отметил, что бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, которые весной 2022 года уцелели после их штурмов. Теперь потерпели разрушения и эти дома.

Лысогор подчеркнул, что обычно оккупанты во время таких своих "внештатных" событий ссылаются на обстрелы со стороны украинских войск, однако в этот раз помешали многочисленные свидетели.

"…(Свидетели — ред.) видели и российский истребитель, и непосредственно схождение боеприпаса. Скрыть и списать на противника не удалось", — пишет глава ОВА.

По его данным, пострадавших госпитализируют, менее тяжелых – перевозят в пункт временного пребывания. Поиск пропавших продолжается. В то же время россияне отрицают наличие пострадавших.

"Люди остались без жилья, которое никто не восстановит — к этому рубижане почти за два года привыкли. Оккупационные власти говорят, что контролируют ситуацию", — добавляет Лысогор.

Ранее "Телеграф" писал, что в сети активно начала распространяться информация о том, что в Ростовской области ПВО во время ночных учений убила десантников. Отмечается, что это произошло на Кузьминском военном полигоне в Ростовской области.

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#Луганск #Рубежное #Лисогор