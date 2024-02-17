Росіяни вдарили по Куп'янську авіабомбами: під завалами житлових будинків є люди (фото, відео)

Під завалами досі перебувають люди

Росіяни 17 лютого обстріляли місто Куп'янськ, що на Харківщині. Гатили авіабомбами по житловим кварталам. Наразі відомо про, щонайменше, п'ятьох поранених. Дехто й досі перебуває під завалами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram. Внаслідок обстрілу зруйнований житловий будинок на 2 під’їзди.

"Близько 13:30 внаслідок обстрілу м. Куп’янськ зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків. Дві жінки із травмами шпиталізовані до медичних закладів, одному цивільному чоловіку надали допомогу на місці. Під завалами можуть перебувати люди", — написав Синєгубов.

Пізніше з'явилося повідомлення Харківської обласної прокуратури. Зазначається, що внаслідок цинічного обстрілу авіабомби влучили у кілька житлових будинків. Поранено двох літніх жінок.

"Одна з авіабомб влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Отримали поранення дві жінки 88 та 67 років. Інша — також у будинок. Станом на зараз рятувальники деблокували з-під завалів жінку, вона отримала поранення. Під завалами перебувають ще люди. У місті є руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів", — повідомили у прокуратурі о 17:11.

Збройні сили РФ скинули авіабомби на житлові квартали Купʼянська

Згідно з попередньою інформацією російські окупанти скинули, щонайменше, п'ять авіабомб на Куп'янськ. Наразі на місці чергового російського терору працюють надзвичайники, а також прокурори та слідчі поліції. Останні документують російську воєнні злочини.

Станом на 17:30 відомо про п'ятьох поранених внаслідок російського авіаудару. Повідомляється також про руйнування та пошкодження низки цивільних обʼєктів.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія почала застосовувати ракети північнокорейського виробництва для ударів по Україні. Ракети використовуються для ударів по мирних містах.