В Бердянске прогремел самый сильный взрыв за время оккупации

Город находится под оккупацией РФ с 28 февраля 2022 года

В ночь на среду, 8 января, в оккупированном Бердянске Запорожской области раздался громкий взрыв. По словам местных жителей, это был самый громкий взрыв за всю полномасштабную войну.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянськ ссьогодні". Уточняется, что взрыв прогремел после полуночи и его слышали по всему городу. Как пишут местные жители в соцсетях, особенно громко было в центре города и в районе завода "Азмол".

Люди рассказывают, что сначала было слышно очень громкий свист. Также перед взрывом жители города видели красный свет.

"Свист ужасный был", "Очень громко. Такого сильного вообще не было за 3 года", "Я живу у автовокзала, мне был виден красный свет, а потом очень сильный бабах", — рассказывают местные.

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 8 января якобы были сбиты 32 беспилотника, четыре из которых — над Азовским морем. Российский канал "Два майора" уточнил, что один дрон был сбит именно над Бердянском. Однако по словам бердянцев, звук был совсем не похожим на сбитие.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 8 января в России прогремели десятки взрывов в районе города Энгельс Саратовской области России. После них вспыхнул масштабный пожар на комбинате "Кристалл" Росрезерва — федеральное казенное заведение, где хранится авиационное топливо для авиабазы Энгельс-2.