Згорів ТЦ та багато авто: в Одесі зросла кількість постраждалих після атаки (оновлено)

Пошкоджено житлові квартали та комерційні об’єкти

Вдень 27 травня Росія цілеспрямовано здійснила атаку по цивільній інфраструктурі Одеси та Одеського району. В результаті є постраждалі, у місті пожежі, у тому числі у торговому центрі, а також пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Одеському районі внаслідок влучення ворожого БПЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Також спалахнуло кілька приватних автомобілів.

Оновлено: Кіпер повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Серед них — 12-річна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Атака по Одесі. Фото: Олег Кіпер

У соціальних мережах з’являються перші кадри після прильотів Одесою. На одному з відео показали, як горить торговий центр після атаки.

Очевидцям вдалося сфотографувати приліт ворожого "шахеда". Кадри були зроблені з одного з цвинтарів.

У місті було пошкоджено припарковані автомобілі. Деякі з них спалахнули.

