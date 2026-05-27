Рус

Згорів ТЦ та багато авто: в Одесі зросла кількість постраждалих після атаки (оновлено)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Атака по Одесі
Атака по Одесі. Фото Колаж "Телеграфу"

Пошкоджено житлові квартали та комерційні об’єкти

Вдень 27 травня Росія цілеспрямовано здійснила атаку по цивільній інфраструктурі Одеси та Одеського району. В результаті є постраждалі, у місті пожежі, у тому числі у торговому центрі, а також пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Одеському районі внаслідок влучення ворожого БПЛА пошкоджено житлові будинки, відділення "Нової пошти", продовольчий магазин. Також спалахнуло кілька приватних автомобілів.

Оновлено: Кіпер повідомляє, що кількість постраждалих зросла до 8 осіб. Серед них — 12-річна дитина. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Атака по Одесі
Атака по Одесі. Фото: Олег Кіпер

У соціальних мережах з’являються перші кадри після прильотів Одесою. На одному з відео показали, як горить торговий центр після атаки.

Очевидцям вдалося сфотографувати приліт ворожого "шахеда". Кадри були зроблені з одного з цвинтарів.

У місті було пошкоджено припарковані автомобілі. Деякі з них спалахнули.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав усе про наслідки масованої атаки на Київ 24 травня.

Теги:
#Одеса #Одеська область #Постраждалі #БПЛА #Атака