Путин назвал три цели рейдов добровольцев в России

"Лидер" РФ считает, что атаки якобы происходят "на фоне неудач Украины на фронте"

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал заход бойцов легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" в Белгородскую и Курскую области. По мнению президента РФ, это попытка сорвать выборы, которые намечаются в марте, и получить "козырь" для обмена территорий.

Об этом Путин заявил в интервью российским пропагандистам "России 1" и "РИА Новости". Он назвал три причины, по которым якобы были совершены рейды.

"Но тем не менее главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе — это информационный эффект, о котором я уже сказал. Но третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это", — сказал диктатор.

Также он добавил, что такие атаки якобы происходят "на фоне неудач Украины на фронте". По мнению Путина, они рассчитаны на "информационный эффект" и не достигли ни одной из целей. Кроме того, президент РФ уверен, что в числе добровольцев также есть и иностранные наемники.

"Вот на линии государственной границы противник пытался атаковать, прежде всего, диверсионными группами — вот последний доклад генерального штаба — где-то до 300 человек, в том числе с участием иностранных наемников", — заявил Путин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что писал о том, что 12 марта, легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области. Вскоре бойцы заявили о взятии населённого пункта Лозовая Рудка.

Днем того же дня бойцы сказали о переходе под свой полный контроль населенного пункта Теткино. В то же время российская армия стремительно начала покидать населенный пункт.

Позже в украинской разведке отреагировали на происшествие и заявили, что бойцы находятся у себя дома и этими действиями преследуют общую цель.