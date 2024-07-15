Боровся за життя після важкого поранення на фронті: загинув ще один доброволець з Грузії
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Боєць тривалий час лікувався у госпіталі
На фронті щодня гинуть захисники України. Серед них є й іноземці, які воювали за нашу країну.
Так, загинув громадянин Грузії, доброволець Зураб Іашвілі. Про це повідомив керівник грузинської групи в українських Силах спеціальних операцій, підполковник Вано Надірадзе.
"Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Яшвілі – Слава твоїй героїчній душі, брате", — написав він.
Водночас Надірадзе не повідомив інших деталей. За даними ЗМІ, з початку російсько-української війни загинули вже понад 60 грузинських бійців.
Нагадаємо, під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе. Це сталося у листопаді 2023 року. Інформацію про загибель добровольця підтвердили в Міністерстві закордонних справ Грузії.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув молодий доброволець із Кривого Рогу Тарас Овечко. Хлопцеві було лише 22 роки. Боєць пішов на війну добровольцем, залишивши університет.