Боровся за життя після важкого поранення на фронті: загинув ще один доброволець з Грузії

Боєць тривалий час лікувався у госпіталі

На фронті щодня гинуть захисники України. Серед них є й іноземці, які воювали за нашу країну.

Так, загинув громадянин Грузії, доброволець Зураб Іашвілі. Про це повідомив керівник грузинської групи в українських Силах спеціальних операцій, підполковник Вано Надірадзе.

"Ще один грузинський воїн загинув в Україні. Після поранення він довго мучився, але, на жаль, не вижив. Він помер у Львівському військовому госпіталі. Зураб Яшвілі – Слава твоїй героїчній душі, брате", — написав він.

Водночас Надірадзе не повідомив інших деталей. За даними ЗМІ, з початку російсько-української війни загинули вже понад 60 грузинських бійців.

Нагадаємо, під час бойових дій в Україні загинув грузинський боєць Іраклі Курцікідзе. Це сталося у листопаді 2023 року. Інформацію про загибель добровольця підтвердили в Міністерстві закордонних справ Грузії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув молодий доброволець із Кривого Рогу Тарас Овечко. Хлопцеві було лише 22 роки. Боєць пішов на війну добровольцем, залишивши університет.