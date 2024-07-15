Боролся за жизнь после тяжелого ранения на фронте: погиб еще один доброволец из Грузии

Боец долгое время лечился в госпитале

На фронте ежедневно гибнут защитники Украины. Среди них есть и иностранцы, воевавшие за нашу страну.

Так, погиб гражданин Грузии, доброволец Зураб Иашвили. Об этом сообщил руководитель грузинской группы в украинских Силах специальных операций подполковник Вано Надирадзе.

"Еще один грузинский воин погиб в Украине. После ранения он долго мучился, но, к сожалению, не выжил. Он умер во Львовском военном госпитале. Зураб Яшвили – Слава твоей героической души, брат", — написал он.

В то же время Надирадзе не сообщил других деталей. По данным СМИ, с начала российско-украинской войны погибли уже более 60-ти грузинских бойцов.

Напомним, во время боевых действий в Украине погиб грузинский боец Иракли Курцикидзе. Это произошло в ноябре 2023 года. Информацию о гибели добровольца подтвердили в Министерстве иностранных дел Грузии.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в бою за Украину погиб молодой доброволец из Кривого Рога Тарас Овечко. Парню было всего 22 года. Боец ушел на войну добровольцем, оставив университет.