Підтверджено радарами: Генштаб Польщі чітко сказав, чия ракета залетіла до країни

Об’єкт зайшов у повітряний простір країни близько 7 ранку

Начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що все вказує на те, що ракета, яка увійшла до повітряного простору країни під час масштабного удару по Україні, була російською. За його словами, у Польщі є радіолокаційні підтвердження як з національних, так і з союзницьких радарів.

Polsat News з посиланням на джерела пише, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101. Потім вона нібито повернулася до України і була збита ППО.

Польські військові наголосили, що це була важка ніч для України. Росія здійснила комбіновану атаку, спрямовану на перевантаження ППО України безпілотниками, з наступним ракетним ударом. Ракети були випущені з Каспійського моря, й у Польщі відстежували більшість з них.

За словами генерала Кукули, для відстеження ракети та її знищення у разі загрози було відправлено бойові літаки. Як повідомив оперативний командувач збройних сил генерал-майор Мацей Кліш, траєкторія польоту російської ракети постійно контролювалася, коли вона увійшла на територію Польщі.

"Вранці, близько 7 години ранку, відбулося порушення повітряного простору Польщі. Системи, які перебувають у моєму розпорядженні як оперативного командувача, спрацювали", — сказав він.

Радари втратили сигнал ракети біля Замосця. Зранку її шукають армія та поліція, але інформації про те, що об’єкт упав на території Польщі, немає.

"Ми вивчаємо записи наших радіолокаційних систем, вони будуть детально проаналізовані та представлені начальству. Але ведеться і наземний пошук, зараз у пошуку задіяно понад 20 військовослужбовців, щоб детально вивчити всі сценарії та нічого не проґавити", — повідомив прессекретар Оперативного командування Збройні сили Польщі підполковник Яцек Горишевський.

Про те, чому Росія влаштувала масований удар саме зараз, чого вона цим досягає і які дії нам варто зробити, "Телеграфу" розповіли експерти. Акцент робився на цивільних об’єктах та промислових підприємствах. Далі можуть піти атаки по інфраструктурі.