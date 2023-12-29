Подтверждено радарами: Генштаб Польши четко сказал, чья ракета залетела в страну

Объект зашел в воздушное пространство страны около 7 утра

Начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что все указывает на то, что ракета, вошедшая в воздушное пространство страны в ходе масштабного удара по Украине, была российской. По его словам, у Польши есть радиолокационные подтверждения, как с национальных, так и с союзнических радаров.

Polsat News со ссылкой на источники пишет, что это могла быть крылатая ракета Х-22 или Х-101. Потом она якобы вернулась в Украину и была сбита ПВО.

Польские военные отметили, что это была трудная ночь для Украины. Россия осуществила комбинированную атаку, направленную на перегрузку ПВО Украины беспилотниками, с последующим ракетным ударом. Ракеты были выпущены с Каспийского моря, и в Польше отслеживали большую часть из них.

По словам генерала Кукулы, для отслеживания ракеты и ее уничтожения в случае угрозы были отправлены боевые самолеты.

Как сообщил оперативный командующий вооруженными силами генерал-майор Мацей Клиш, траектория полета российской ракеты постоянно контролировалась до тех пор, когда она вошла на территорию Польши.

"Утром, около 7 часов утра, произошло нарушение воздушного пространства Польши. Системы, находящиеся в моем распоряжении как оперативного командующего, сработали", — сказал он.

Радары потеряли сигнал ракеты возле Замосца. С утра ее ищут армия и полиция, но информации о том, что объект упал на территории Польши нет.

"Мы изучаем записи наших радиолокационных систем, они будут детально проанализированы и представлены начальству. Но ведется и наземный поиск, в настоящее время в поиске задействовано более 20 военнослужащих, чтобы детально изучить все сценарии и ничего не упустить", — сообщил пресс-секретарь Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горышевский.

О том, почему Россия устроила массированный удар именно сейчас, чего она этим добивается и какие действия нам стоит предпринять, "Телеграфу" рассказали эксперты. Акцент делался на гражданских объектах и промышленных предприятиях. Далее, могут пойти атаки по инфраструктуре.