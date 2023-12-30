У Польщі завершили пошуки уламків російської ракети: подробиці

Пошуки проводилися в Люблінському воєводстві на південний схід від Замостя

Польські військові не знайшли залишків ракети, яка у п'ятницю, 29 грудня, залетіла на території країни. До пошуків залучали майже 500 осіб.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі. Зазначається, що станом на 15:00 30 грудня завершено огляд визначеної території.

"Результат пошуку був негативним. Не виявлено нічого, що могло б загрожувати безпеці жителів Люблінщини. Дії завершено, і ми не плануємо подальших польових перевірок", — сказано у повідомленні.

Також зазначається, що операція була спрямована на забезпечення безпеки громадян. До пошуків були залучені близько 480 бійців з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони р. Буг.

Нагадаємо, начальник Генштабу Польщі Веслав Кукула заявив, що все вказує на те, що ракета, яка увійшла до повітряного простору країни під час масштабного удару по Україні, була російською. За його словами, у Польщі є радіолокаційні підтвердження як з національних, так і з союзницьких радарів.