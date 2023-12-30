В Польше завершили поиски обломков российской ракеты: подробности

Поиски проводились в Люблинском воеводстве юго-восточнее Замостья

Польские военные не обнаружили остатков ракеты, которая в пятницу, 29 декабря, залетела на территории страны. К поискам привлекали около 500 человек.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши. Отмечается, что по состоянию на 15:00 30 декабря завершен осмотр определенной территории.

"Результат поиска был отрицательным. Не обнаружено ничего, что могло бы угрожать безопасности жителей Люблинщины. Действия завершены, и мы не планируем дальнейших полевых проверок", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что операция была направлена на обеспечение безопасности граждан. К поискам были привлечены около 480 бойцов из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны и 19-й бригады территориальной обороны г. Буг.

Напомним, начальник Генштаба Польши Веслав Кукула заявил, что все указывает на то, что вошедшая в воздушное пространство страны во время масштабного удара по Украине ракета была российской. По его словам, в Польше есть радиолокационные подтверждения как с национальных, так и союзнических радаров.