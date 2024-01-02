Должны сработать в комплексе: генерал Маломуж назвал три пункта плана для победы Украины

Украина должна изменить стратегию ведения войны, говорит экс-глава СВР

Новый год начался для Украины с массированных воздушных налетов российского агрессора. В ночь на 1 января силы ПВО уничтожили рекордное (87 из 90) количество вражеских дронов. Отбив ночную атаку БПЛА 2 января, утром Украина попала под массированную ракетную атаку (уничтожены 72 ракеты из 99).

Враг продолжает давить на востоке и юге. И, судя по заявлениям российского диктатора Владимира Путина, останавливаться не намерен.

Однако, несмотря на сложное для нас начало 2024 года, когда есть неопределенность с поддержкой со стороны партнеров, а на фронте усилилось давление со стороны оккупантов, мы вполне можем победить. Как именно – рассказал "Телеграфу" генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж.

По словам генерала, есть ряд основных сегментов наших будущих побед. Причем каждый последующий вытекает из предыдущего, а сработать они могут лишь в комплексе.

Первое – подготовка наших сил и средств (с учетом позитивного и негативного опыта российско-украинской войны) для освобождения своих территорий, поясняет Николай Маломуж.

"Важно наращивание мощностей отечественного ВПК (дроны, ракеты, радиоэлектронные системы, бронетанковая техника, гаубицы, минометы, боеприпасы). Координируя, а то и совмещая усилия с партнерами. В том числе по закупке боеприпасов и вооружения на тех рынках, где это возможно", – отмечает эксперт.

Важна, продолжает он, подготовка кадров, включая спецназ, в том числе за рубежом.

"Речь также в целом об изменении стратегии ведения войны. Активная оборона с соответствующей подготовкой всего необходимого, включая новые укрепрайоны, максимальное уничтожение вражеских ресурсов, резервов – это одна составляющая. Но важна и тщательная подготовка наступательных операций. Комплексная разработка нестандартных, неожиданных, одновременных (с разных направлений, в тылах, с флангов) действий. Одномоментно. С концентрацией максимума сил и средств (включая новые технологические возможности, предоставленные партнерами) там, где собираемся нанести решающий удар. Это задачи Генштаба, который получает на соответствующие планы одобрение верховного главнокомандующего – президента", – уточняет генерал Маломуж.

Второе – предоставление нам со стороны партнеров всего необходимого для эффективных боевых действий.

"К февралю или в феврале мы можем получить положительные решения по многомиллиардным пакетам помощи от США (61 млрд долларов) и от Евросоюза (50 млрд евро). Важно, чтобы значительная часть этих средств была потрачена на высокотехнологическое вооружение для ВСУ, на боеприпасы. Если этого не произойдет, угроза будет уже не только для Украины, но и для всей Европы, о чем всё громче говорят в последнее время. Более того – риски в целом для блока НАТО с втягиванием его в войну, которая точно будет Третьей мировой. Вероятнее всего – ядерной. С непредсказуемыми последствиями в целом для человечества", – предупреждает Николай Маломуж.

Так что, акцентирует он, Запад сам должен быть заинтересован максимально помогать Украине.

Третье – выстраивание новой модели, новой архитектуры глобальной безопасности.

"Работа на внешних направлениях: США, Европа, Китай, Индия, Бразилия и так далее. Как минимум, страны "Большой двадцатки". Тут важна консолидация всех сил, несмотря на то, что геополитические взгляды некоторых стран разнятся, – поясняет Николай Маломуж. – Речь, в конце концов, о мировой безопасности. В чем должны быть заинтересованы все. Если на Путина начнут давить не только условные коллективный Запад плюс демократический мир на Востоке, но и те мощные державы, которые сейчас сохраняют условный нейтралитет (Китай, Индия, государства Латинской Америки, Центральной и Средней Азии), это ускорит прекращение войны".

Такой подход, к которому следует привлечь максимально профессиональные кадры, позволит нам получить преимущество над врагом. И приведет в итоге к победе над агрессором, уверен экс-глава Службы внешней разведки. Если же затянем со всеми этими процессами, предупреждает он, Россия еще больше встанет на военные рельсы – со всеми печальными для Украины и мира в целом последствиями.