В Украине приняли стратегию применения ВСУ в 2024 году: Зеленский рассказал о заседании Ставки

На заседании проанализировали успехи Украины и ее просчеты

Украинское руководство провело последнее в 2023 году заседание Ставки верховного главнокомандующего и подвело итоги уходящего года.

Как сообщил в своем telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский, в этом году Силы обороны не отступили ни на одном из направлений, но смогли вернуть море и укрепили безопасность неба.

"Подвели военные итоги года. Проанализировали результаты ведения боевых действий и решения. Что мы сделали правильно, а что могли улучшить", — написал он.

По словам главы государства, исходя из выводов, прогнозов и возможностей Украины была определена стратегия применения вооруженных сил в 2024 году.

"Мы продолжаем работать как одна команда. Спасибо каждому и каждой, кто отдает все силы ради победы Украины", — добавил Зеленский.

Как сообщалось ранее, Зеленский пообещал, что на каждый удар по Украине будет свой ответ. В этом контексте он отметил, что нашей стране удалось нарастить производство оружия и техники в три раза и увеличить количество работников оборонно промышленного комплекса до 300 тысяч человек. При этом, он отметил, что существенный прирост наблюдается в производстве ракет и дронов.