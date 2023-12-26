Оружия для ВСУ станет больше: Зеленский рассказал, о чем говорили на Ставке

В Украине будут наращивать военное производство

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки во время которой несколько часов обсуждалось наращивание военного производства в стране.

Как рассказал он в своем традиционном видеообращении, собравшиеся детально прошлись по всем пунктам "начиная с артиллерии и заканчивая дронами и ракетами".

"По каждому пункту – детальный разговор, детальное выяснение по предприятиям, контрактам, государственным инвестициям в производство. При участии всех, кто отвечает за результат для государства. Минстратегпром, Минобороны, Генштаб, Главком и другие. Наметили с премьер-министром, какой объем средств нужно направить в "оборонку" ускоренно", — сказал Зеленский.

Помимо того, он отметил, что в правительстве должны определиться со всеми заданиями по поставкам оружия из других стран

"Украина должна производить самостоятельно или совместно с партнерами все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить", — добавил Зеленский.

Также глава государства добавил, что на Ставке также обсуждалась и ситуация на фронте, а командующие направлениями сделали свои доклады.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил, что следующий военный год будет существенно отличаться от 2023-го. Он будет более эффективным, но при этом ставку сделают на сохранение человеческого ресурса.