В Україні ухвалили стратегію застосування ЗСУ у 2024 році: Зеленський розповів про засідання Ставки

На засіданні проаналізували успіхи України та її прорахунки

Українське керівництво провело останнє у 2023 році засідання Ставки верховного головнокомандувача та підбило підсумки року, що минає.

Як повідомив у своєму telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, цього року Сили оборони не відступили на жодному з напрямків, але змогли повернути море та зміцнили безпеку неба.

"Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще", — написав він.

За словами глави держави, виходячи з висновків, прогнозів та можливостей України було визначено стратегію застосування збройних сил у 2024 році.

"Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України", — додав Зеленський.

Як повідомлялося раніше, Зеленський пообіцяв, що на кожен удар по Україні буде своя відповідь. У цьому контексті він зазначив, що нашій країні вдалося наростити виробництво зброї та техніки втричі та збільшити кількість працівників оборонно-промислового комплексу до 300 тисяч осіб. При цьому він зазначив, що суттєвий приріст спостерігається у виробництві ракет та дронів.