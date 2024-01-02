Мають спрацювати у комплексі: генерал Маломуж назвав три пункти плану для перемоги України

Україна має змінити стратегію ведення війни, каже екскерівник СЗР

Новий рік розпочався для України з масованих повітряних нальотів російського агресора. У ніч проти 1 січня сили ППО знищили рекордну (87 з 90) кількість ворожих дронів. Відбивши нічну атаку БПЛА 2 січня, вранці Україна потрапила під масовану ракетну атаку (знищено 72 ракети з 99).

Ворог продовжує тиснути на сході та півдні. І, судячи з заяв російського диктатора Володимира Путіна, зупинятися не має наміру.

Однак, попри складний для нас початок 2024 року, коли є невизначеність із підтримкою з боку партнерів, а на фронті посилився тиск з боку окупантів, ми все одно можемо перемогти. Як саме – розповів "Телеграфу" генерал армії України, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України (з 2005 по 2010 роки) Микола Маломуж.

За словами генерала, є низка основних сегментів наших майбутніх перемог. Причому кожен наступний випливає із попереднього, а спрацювати вони можуть лише у комплексі.

Перше – підготовка наших сил та засобів (з урахуванням позитивного та негативного досвіду російсько-української війни) для звільнення своїх територій, пояснює Микола Маломуж.

"Важливе нарощування потужностей вітчизняного ВПК (дрони, ракети, радіоелектронні системи, бронетанкова техніка, гаубиці, міномети, боєприпаси). Координуючи, а то й поєднуючи зусилля з партнерами. Зокрема, із закупівлі боєприпасів та озброєння на тих ринках, де це можливо", — зазначає експерт.

Важлива, продовжує він, підготовка кадрів, включно зі спецпризначенцями, зокрема, за кордоном.

"Йдеться також у цілому про зміну стратегії ведення війни. Активна оборона з відповідною підготовкою всього необхідного, включаючи нові укріпрайони, максимальне знищення ворожих ресурсів, резервів – це одна складова. Але важлива і ретельна підготовка наступальних операцій. Комплексна розробка нестандартних, несподіваних, одночасних (з різних напрямків, у тилах, з флангів) дій. Одномоментно. З концентрацією максимуму сил і засобів (включаючи нові технологічні можливості, надані партнерами) там, де збираємося завдати вирішального удару. Це завдання Генштабу, який отримує на відповідні плани схвалення верховного головнокомандувача – президента", – уточнює генерал Маломуж.

Друге – надання нам із боку партнерів всього необхідного для ефективних бойових дій.

"До лютого або в лютому ми можемо отримати позитивні рішення щодо багатомільярдних пакетів допомоги від США (61 млрд доларів) та від Євросоюзу (50 млрд євро). Важливо, щоб значну частину цих коштів було витрачено на високотехнологічне озброєння для ЗСУ, на боєприпаси. Якщо цього не станеться, загроза буде вже не тільки для України, а й для всієї Європи, про що все гучніше говорять останнім часом, щобільше – ризики в цілому для блоку НАТО з втягуванням його у війну, яка точно буде Третьою світовою. Швидше за все – ядерною. З непередбачуваними наслідками загалом для людства", – попереджає Микола Маломуж.

Тож, наголошує він, Захід сам має бути зацікавлений максимально допомагати Україні.

Третє – будівництво нової моделі, нової архітектури глобальної безпеки.

"Робота на зовнішніх напрямках: США, Європа, Китай, Індія, Бразилія тощо. Як мінімум, країни "Великої двадцятки". Тут важлива консолідація всіх сил, попри те, що геополітичні погляди деяких країн різняться, — пояснює Микола Маломуж. – Йдеться, зрештою, про світову безпеку… У тому мають бути зацікавлені всі… Якщо на Путіна почнуть тиснути не лише умовні колективний Захід плюс демократичний світ на Сході, а й ті потужні держави, які зараз зберігають умовний нейтралітет (Китай, Індія, держави Латинської Америки, Центральної та Середньої Азії), це прискорить припинення війни".

Такий підхід, до якого слід залучити максимально професійні кадри, дозволить отримати перевагу над ворогом. І призведе до перемоги над агресором, упевнений екскерівник Служби зовнішньої розвідки. Якщо ж затягнемо з усіма цими процесами, попереджає він, Росія ще більше стане на військові рейки – з усіма сумними для України та світу загалом наслідками.