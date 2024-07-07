"Здатний проїхати там, де БТР не пройде": як український "Дозор" рятує бійців ЗСУ (фото)
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Машина гарно себе зарекомендувала в війську
На озброєнні Збройних сил України знаходиться тактична бойова колісна машина "Дозор-Б". Це повнопривідна машина з колісною формулою 4х4.
Вона була створена інженерами та конструкторам українського ОПК як багатоцільовий захищений транспортний засіб для транспортування особового складу, зброї та військового обладнання вагою до 2 тонн, пише Armyinform. Машина має зварний несучий кузов броньовика з кевларовим підбоєм, що забезпечує надійний захист від бронебійних куль та протимінний захист екіпажу і внутрішнього обладнання. Дно також виконане з броньової сталі та має циліндричну форму.
Машина обладнана міностійкими сидіння десанту, які кріпляться до корпусу, а не до днища. Кулестійкі склопакети і перископи забезпечують захист, аналогічний основному броньовому захисту.
Основні характеристики
- повна маса машини — від 6,3 до 8,55 т;
- довжина — 5800 мм;
- ширина — 2450 мм;
- висота — 2700 мм;
- екіпаж — 3+6 осіб;
- вантажопідйомність — 2 т;
- максимальна швидкість — 120 км/год;
- запас ходу — 790 км;
- брід — 1 м;
- долає підйом до 30°,
- максимально допустимий кут крену — 24°;
- аеротранспортабельність — Ан-70.
"Дозор-Б" оснащений рядним низькооборотним 4-циліндровим дизелем Deutz AG BF 4M 1013 АС (Euro-3) 191 к.с. 5-ступенева АКП Allison LCD 1000 5+1. Підвіска — незалежна торсіонна, А-подібні важелі, по 2 гідроамортизатори на колесо. Є електропідігрів лобового скла та бічних дзеркал, панель приладів зроблена з використанням процесорної техніки.
Радіостанція може приймати дані навігації, також є супутникова навігаційна система, підпусковий підігрівач, витяжні вентилятори порохових газів. Кондиціонер та обігрівач забезпечують екіпажу комфортні умови для бойової роботи. Є машини, які без важких поломок пройшли дорогами війни по 20 тис. км і більше. Цей показник вищий, ніж у радянських БРДМ та БТР-80.
"Перші "Дозори" ми отримали за декілька років до повномасштабки. З початком великої війни ми зрозуміли, що без "Дозорів" нам було б дуже важко. У мене був "Дозор" — я б йому пам’ятник поставив. Від самого початку я його майже не глушив, там були чагарі, болото, він все витримав. Він здатний проїхати там, де БТР чи БРДМ не пройдуть. "Дозори" нас дуже виручали, навіть у такі моменти, що здавалося — все, але… поруч прилітало, уламки летять — а від броні тільки фарба відлущується. Навіть уламки від 152-мм — одного разу був обстріл — так тільки двірник на склі відбило. Якщо немає прямого влучення, ти в безпеці. Ми і поранених ними вивозили, і БК возили — загалом, він нас дуже часто виручав", — розповів старший солдат Ігор Пискун, який воює на "Дозорі-Б".
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